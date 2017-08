Coutinho non convocato per Champions

ROMA, 14 AGO - Non c'è Philippe Coutinho nell'elenco dei 22 convocati del Liverpool stilato da Jurgen Klopp in vista dell'andata del preliminare di Champions League, in programma domani in casa dell'Hoffenheim. Il brasiliano, che aveva già saltato l'esordio in Premier contro il Watford sabato pomeriggio, è ufficialmente 'out' per un problema fisico ma la notizia della mancata convocazione ha alimentato il tormentone che vorrebbe il brasiliano nelle mire del Barcellona, alla ricerca di un giocatore di qualità in avanti dopo la partenza di Neymar.