Rabbia Real: arbitro ha superato limiti

ROMA, 14 AGO - "Questa cosa si ripete ogniqualvolta giochiamo qui, ma quello che è successo stasera supera di gran lunga ogni limite": è il commento che 'Marca' ha raccolto negli ambienti della dirigenza madridista dopo la finale di andata della Supercoppa di Spagna, conclusasi con la vittoria merengue ma anche con mille polemiche per il rigore del momentaneo pareggio blaugrana (che il Real contesta) e, soprattutto, per l'espulsione per doppia ammonizione a Cristiano Ronaldo. "Il Real - scrive 'Marca' - ritiene che non sia un caso che che in 4 delle ultimi 5 'Clasicos' la squadra di Zidane abbia terminato l'incontro con un uomo in meno, ma il comportamento dell'arbitro di ieri sera ha superato tutti i record. Il club si sente poco 'protetto' in materia di arbitri e spera che con la nuova governance della federcalcio si torni alla normalità". Il Real intanto ha preannunciato il ricorso contro la maxisqualifica di CR7 che, allo stato, rimarrà fuori nel ritorno della Supercoppa e nelle prime quattro giornate di Liga.