Spinta arbitro, 5 turni stop a C.Ronaldo

ROMA, 14 AGO - Cinque turni di squalifica. E' questa la sanzione inflitta dagli organi della giustizia sportiva a Cristiano Ronaldo, che ieri ha spintonato l'arbitro dopo essere stato espulso durante la finale di andata della Supercoppa di Spagna contro il Barcellona. Il portoghese era rimasto fuori dalla formazione iniziale, ed era entrato al 58' al posto di Benzema. Venti minuti dopo ha segnato uno splendido gol, quello dell' 1-2, e si è tolto la maglia, mostrando gli addominali come fece Balotelli in Italia-Germania ad Euro 2012. Per questo era stato ammonito dall'arbitro De Burgos Bengoechea. Ma all'82' l'arbitro gli ha mostrato il secondo cartellino giallo, per simulazione dopo che il portoghese era volato a terra in area avversaria dopo un contatto con Umtiti. Ronaldo non aveva gradito l'espulsione, e per questo aveva spintonato il diretto di gara. Ora dovrà saltare la finale di ritorno contro il Barca e poi le prime 4 giornate della Liga.