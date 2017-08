De Laurentiis, smentita Napoli

NAPOLI, 14 AGO - "Il Presidente Aurelio De Laurentiis smentisce di aver rilasciato dichiarazioni all'Ansa o a qualsiasi altro organo di informazione in riferimento al Napoli e al mercato azzurro". Così in una nota sul sito ufficiale della società. "Il Napoli - è scritto inoltre sul profilo Twitter del club - smentisce categoricamente che il Presidente Aurelio De Laurentiis abbia parlato con l'Ansa da Filicudi. In queste dichiarazioni De Laurentiis avrebbe detto che 'il Napoli vincerà certamente lo scudetto' addirittura 'accettando scommesse'". E ancora, "addirittura De Laurentiis avrebbe parlato dell'acquisto di Chiesa fissandone anche il prezzo!" Restiamo senza parole ribadendo che non c'è alcuna dichiarazione di De Laurentiis all'Ansa o ad altre testate". Il presidente del Napoli è in questi giorni a Lipari (non a Filicudi come scritto in precedenza). De Laurentiis ha parlato mentre era in un esercizio commerciale e si è prestato per una foto ricordo con il figlio del titolare del negozio che festeggiava il compleanno.