Barcellona: Paulinho adesso è ufficiale

BARCELLONA, 14 AGO - Reduce dalla pesante sconfitta interna (1-3) con il Real Madrid nella finale d'andata della Supercoppa di Spagna, il Barcellona corre ai ripari e va in cerca di rinforzi. Oggi ha annunciato l'arrivo del nazionale brasiliano Paulinho, centrocampista del Guangzhou Evergrande per il quale verranno versati 40 milioni di euro al club di provenienza. Non è stata precisata la durata del contratto che il giocatore firmerà dopo essersi sottoposto alle visite mediche. I media brasiliani ipotizzano comunque che si tratti di un quadriennale. Intanto il Barcellona continua a tentare l'acquisto di Philippe Coutinho dal Liverpool e Dembelè dal Borussia Dortmund.