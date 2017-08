D.Costa, Conte persona che non rispetto

ROMA, 14 AGO - Il futuro di Diego Costa nel Chelsea si fa sempre più complicato. Così l'attaccante ispano-brasiliano si sfoga con il 'Daily Mail' esponendo le proprie ragioni e individuando nei contrasti con Antonio Conte l'origine dei suoi problemi. Al giornale britannico il bomber dei Blues racconta che tutto è cominciato "a gennaio, quando sono successe delle cose con l'allenatore. Io ero sul punto di rinnovare il contratto e tutto si è bloccato. Penso che sia stato lui". Ecco perché Diego Costa ce l'ha con l'allenatore: "Le sue idee sono chiare, ma anche immutabili - dice di Conte -. Ho visto che tipo di persona è: ha le proprie opinioni e non le cambia. Come allenatore lo rispetto, perché ha fatto un buon lavoro, ma come persona no. E' un tecnico poco vicino ai suoi giocatori, anzi è distante e non ha carisma". L'attaccante seguito anche dal Milan spiega che a questo punto non gli rimane che andarsene, però alle sue condizioni.