Calcio: Cagliari prepara sfida con Juve

CAGLIARI, 14 AGO - Ferragosto in campo per il Cagliari in vista dell'esordio in campionato sabato contro la Juventus. Per questo pomeriggio è fissata la ripresa degli allenamenti dopo la giornata libera post Coppa Italia. Ma domani sarà doppia seduta: altro che mare, per Dessena e compagni all'orizzonte c'è un martedì come tutti gli altri. Lavoro e concentrazione per immergersi in una partita che, se possibile, sarà ancora più dura del previsto visto come sono andate le cose per la squadra di Allegri con la Lazio: per la Juve la prima partita sarà subito un esame di riparazione. Il Cagliari come sta? Il morale è su dopo la qualificazione in Coppa Italia con il Palermo. Ma la sofferenza patita con i rosanero dimostra che ci sono tante cose da aggiustare, o almeno da mascherare in questi pochi giorni che mancano alla prima di campionato. Per eventuali rimedi c'è comunque il mercato ancora aperto. La formazione vista con i siciliani dovrebbe essere quella "base" su cui Rastelli ha deciso di puntare.