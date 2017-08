Allegri, zero alibi serve lavorare

TORINO, 14 AGO - La Juventus incassa la sconfitta nella Supercoppa italiana, persa per il secondo anno consecutivo, e Massimiliano Allegri invita i suoi a voltare subito pagina. "Zero alibi, non servono. - è la riflessione su Twitter del tecnico bianconero - Serve lavorare per fare una grande stagione". Stephan Lichtsteiner non nasconde il proprio disappunto: "Partita molto deludente - commenta lo svizzero - e deludente risultato. È il momento di tornare sulla strada del successo". La Juventus si consola con il brindisi per i 33 anni di Giorgio Chiellini: sono passati "quasi 12 anni - è la prima notizia del giorno sul sito ufficiale bianconero - dalla prima volta in bianconero, il 12 ottobre del 2005, quando Giorgio Chiellini era poco più che un ragazzino: oggi, 435 presenze e 43 gol dopo, 'Chiello' è diventato un campione, un vero e proprio leader, un trascinatore, un punto di riferimento per tutto il mondo bianconero, in campo e fuori".