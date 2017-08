Supercoppa: Murgia, Lazio non molla mai

ROMA, 13 AGO - "Sono felice, e tanto emozionato, per questa Coppa. E' stata dura perchè loro avevano trovato il pareggio alla fine, ma noi non molliamo mai. Ci abbiamo creduto fino all'ultimo e siamo davvero contenti". Così il giocatore della Lazio Alessandro Murgia, autore del gol decisivo per la vittoria sulla Juve in Supercoppa. "Siamo un squadra unita, siamo un gruppo, e così arrivano le vittorie", ha proseguito il giovane attaccante ai microfoni di Rai Sport.