C.Italia: Genoa elimina Cesena dopo 120'

GENOVA, 13 AGO - Vittoria in rimonta e ai supplementari per il Genoa che soffre più del previsto contro un buon Cesena ma conquista la qualificazione. A regalare il successo alla squadra di Juric la coppia Simeone-Laxalt che ha rimontato il vantaggio iniziale dei romagnoli di Laribi arrivato su rigore nel primo tempo. Dopo una partenza arrembante con tre occasioni nei primi venti minuti, compreso un palo di Simeone, il Genoa calava vistosamente sino a subire al 35' il rigore di Laribi per un ingenuo fallo di Rosi su Gliozzi. Al 6' pareggia Simeone, in quella che potrebbe essere la sua ultima gara con la maglia del Genoa. Il Cesena regge fino al 90' e servono i supplementari, quando al 5' Rigoni trova Laxalt che da due passi deve solo appoggiare in rete.