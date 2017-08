Amichevoli: Fiorentina-Parma 0-0

VIAREGGIO (LUCCA), 13 AGO - E' terminata 0-0 l'amichevole tra la Fiorentina e il Parma che si e' disputata allo stadio dei pini di Viareggio di fronte a circa 4500 spettatori. Molti spettatori hanno avuto problemi ad entrare e sono riusciti a fare il loro ingresso solo a partita iniziata: non sono mancate le proteste perché in molti non sapevano ne' i prezzi ne' dove si acquistavano i biglietti. Pioli ha schierato il neo acquisto Benassi.