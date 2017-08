Tare "Keita? Era perplesso sul giocare"

ROMA, 13 AGO - "Keita? Negli ultimi giorni il giocatore non era sereno, ha espresso delle perplessità sul fatto di giocare questa partita, e l'allenatore ha valutato quello che ha visto. La decisione è chiara per tutti quanti". Così, dai microfoni di RaiSport, il d.s della Lazio Igli Tare ha spiegato la decisione della Lazio e del tecnico Simone Inzaghi di non convocare Keita Balde per la sfida di Supercoppa contro la Juventus.