Supercoppa: Inzaghi schiera Luis Alberto

ROMA, 13 AGO - La Juventus senza nessun nuovo acquisto in campo, e la Lazio priva di Keita. Per il primo impegno ufficiale stagionale, la finale di Supercoppa all'Olimpico, Massimiliano Allegri si affida alla vecchia guardia preferendo Barzagli a De Sciglio nel ruolo di terzino destro e Cuadrado a Douglas Costa nel ruolo di esterno offensivo. Dopo la mancata convocazione, con annessa polemica, da parte di Keita, Simone Inzaghi invece preferisce schierare Luis Alberto e Milinkovic-Savic alle spalle di Immobile, lasciando la carta Felipe Anderson in panchina.