Ribery slaccia stringa arbitra, assolto'

ROMA, 13 AGO - L'ha passata liscia l'attaccante del Bayern Monaco Franck Ribery, che ha voluto fare lo spiritoso con Bibiana Steinhaus, prima arbitra in Bundesliga. Chinandosi prima di calciare una punizione in una partita di coppa di Germania, il francese ha slacciato uno scarpino alla direttrice di gara la quale in risposta gli ha dato due lievi manate sulla schiena. Poco dopo, i due hanno avuto un tranquillo confronto e tutto è finito lì. Ribery non si sarebbe forse permesso un simile gesto con un arbitro uomo, ma la condotta comprensiva della Steinhaus è stata approvata dai suoi superiori. "Ha diretto benissimo e su quell'episodio ha agito correttamente", ha commentato uno dei responsabili dell'associazione arbitri tedesca.