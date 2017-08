Premier: Newcastle-Tottenham 0-2

ROMA, 13 AGO - Esordio vincente per il Tottenham nella prima giornata della Premier league. Gli Spurs hanno superato in trasferta 2-0 il Newcastle allenato da Rafa Benitez. Le reti entrambe nella ripresa: al 16' a segno Dele Alli, il raddoppio al 250 con Ben Davies. Il Newcastle ha giocato il secondo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Shelvey.