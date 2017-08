Samp: Regini prolunga fino al 2021

GENOVA, 13 AGO - "Ho realizzato il desiderio più grande: restare alla Sampdoria. Questa è casa mia e questi sono i miei colori". A parlare è Vasco Regini, capitano della Sampdoria, che oggi ha ufficialmente prolungato il suo contratto sino al 30 giugno 2021. Ad annunciarlo la stessa società blucerchiata fresca di qualificazione al quarto turno di Coppa Italia conquistata ieri sera al Ferraris. Archiviato il successo sul Foggia, per capitan Regini e compagni due giorni di riposo prima della ripresa degli allenamenti fissata per martedì 15 al pomeriggio. Da valutare, anche in previsione dell'esordio in campionato domenica prossima contro il Benevento, le condizioni di Fabio Quagliarella sostituito durante la sfida di Coppa per un fastidio muscolare alla coscia destra.