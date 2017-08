B.Dortmund, Dembelè resta sospeso

ROMA, 13 AGO - Prosegue il braccio di ferro tra il Borussia Dortmund e Ousmane Dembelè: il club tedesco ha deciso che il giocatore francese che il Barcellona vorrebbe per il dopo Neymar e che giovedì si era reso irreperibile e ieri non ha giocato in coppa di Germania, resta sospeso e fuori rosa fino a nuovo avviso ma che potrà allenarsi fuori da gruppo, da solo. ''Naturalmente Ousmane Dembélé ha la possibilità di completare la sua preparazione fuori dal gruppo - le parole del direttore sportivo del club tedesco Michael Zorc - Ora noi siamo concentrati con la squadra per preparare in totale tranquillità l'esordio in Bundesliga con il Wolfsburg''. Il Barcellona la scorsa settimana aveva offerto 120 milioni al Dortmund per il cartellino del francese ma il club tedesco ha rifiutato l'offerta.