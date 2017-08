Champions: Nizza vietata a tifosi Napoli

NAPOLI, 12 AGO - Trasferta vietata a Nizza per i tifosi del Napoli. La prefettura della città francese ha disposto il divieto tassativo per i sostenitori azzurri non solo di accedere all' "Allianz Riviera" la sera del 22 agosto prossimo in occasione della gara di ritorno del turno preliminare di Champions League, ma anche soltanto di avvicinarsi al perimetro dello stadio. La decisione delle autorità francesi era prevista dopo che le autorità italiane avevano fatto altrettanto in vista della partita d'andata del 16 agosto al San Paolo. Il tutto è dovuto all'accesa rivalità tra le due tifoserie manifestatasi in maniera drammatica due anni fa in un'amichevole disputatasi a Nizza, nell'imminenza della quale ci furono scontri all'esterno dello stadio con diversi contusi. A Napoli, intanto, prosegue a ritmi serrati la vendita dei biglietti per la partita di mercoledì. Finora sono 42.987 i tagliandi venduti ed è presumibile che in poco tempo si raggiungerà il tutto esaurito al San Paolo.