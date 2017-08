Gasperini, Spinazzola alla Juve? Ci sta

BERGAMO, 12 AGO - "Ultimamente ci sono situazioni in cui sono i calciatori a decidere, con le persone che ruotano loro attorno. Spinazzola sa come la penso e mi dispiace per lui". Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, sceglie il dopopartita dell'amichevole col Venezia per commentare il caso di calciomercato legato all'esterno, convocato giovedì per Valencia ma non partito con i compagni perché ormai vicino al rientro alla Juve dal prestito biennale: "Nel calcio capita che un allenatore faccia dei piani, poi bisogna chiedere alle società - spiega -. Comunque era un'eventualità che avevo previsto". Mancano otto giorni allo start del campionato: "Abbiamo fatto un buon precampionato grazie a un lavoro di gruppo in cui tutti sono stati encomiabili. In serie A conta far punti da subito e la prima giornata vale quanto l'ultima, la Roma è forte e verrà qui a dimostrarlo. Fin qui abbiamo dimostrato una certa solidità, per l'Europa League sarà tutto un altro discorso e non mi illudo più di tanto".