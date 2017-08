Piquè,'sapevo che Neymar sarebbe andato'

BARCELLONA, 12 AGO - "Non mi sento ingannato, e adesso posso spiegare tutto. Il giorno che ho twittato la mia immagine con Neymar scrivendo 'rimane', sapevo che sarebbe andato via al 100% perchè al matrimonio di Messi ce lo aveva detto. Per quel tweet Ney si è arrabbiato con me, poi abbiamo risolto la cosa e lui è andato". Parlando alla vigilia della finale di andata della Supercoppa di Spagna, ennesima sfida tra Barcellona e Real Madrid, Gerard Piquè risponde così alla domanda sul clamoroso trasferimento del suo ormai ex compagno. "So che ha avuto le sue ragioni - aggiunge il difensore del Barca -. Possono essere economiche o la voglia di diventare il miglior calciatore del mondo. Non bisogna giudicarlo, io so solo che è un grande giocatore e che ci ha fornito un rendimento straordinario. Non sapremo mai la cifra esatta per la quale se n'è andato però ha lasciato tanti soldi nelle nostre casse".