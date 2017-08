Supercoppa. Allegri, ho dubbi formazione

ROMA, 12 AGO - "Domani mi aspetto una gara complicata, è una finale e la Lazio viene da un ottimo precampionato in cui non ha perso nemmeno una partita e preso pochi gol. E' una squadra ben organizzata e con giocatori di qualità. Dovremo essere bravi". Lo dice Massimiliano Allegri nel presentare la sfida di Supercoppa in programma domani allo stadio Olimpico di Roma. "La formazione? Ho ancora 3 o 4 dubbi da sciogliere e quindi sarà un casino" spiega poi sorridendo il tecnico della Juve, che dopo il ko nella finale di Champions ha anche pensato alle dimissioni: "Ho fatto una riflessione per capire se avevo ancora la forza di andare avanti e la voglia di rimettermi in discussione. E mi sono reso conto che con questa squadra si può riaprire una nuova stagione importante e avere un futuro importante, e quindi sono ripartito".