Inzaghi "Keita gioca se certo darà 100%"

ROMA, 12 AGO - "Per Keita sapete tutti quale è la situazione. Ci sono delle voci, io osservo tutto e guardo tutti in faccia. So già cosa vogliono e dove vogliono arrivare i miei giocatori. Se vedrò che Keita mi può dare il 100% avrà la sua chance altrimenti giocherà qualcun altro che avrà più voglia". Così 'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della finale di Supercoppa italiana in programma domani allo stadio Olimpico contro la Juventus.