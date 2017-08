Supercoppa: Inzaghi "Lazio sfavorita"

ROMA, 12 AGO - "Contro la Juventus partiamo sfavoriti, ma nel calcio non si sa mai. I numeri parlano chiaro, noi contro la Juventus negli ultimi anni abbiamo avuto una tradizione sfavorevole. Dovremo fare una partita coraggiosa, la gara perfetta che nelle ultime partite contro i bianconeri non siamo riusciti a fare". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della finale di Supercoppa italiana in programma domani allo stadio Olimpico contro la Juventus. "Dovremo essere squadra, gruppo, lottare insieme su ogni pallone. Ci siamo meritati sul campo questa finale e vogliamo giocarcela nel migliore dei modi", ha proseguito Inzaghi in conferenza stampa, precisando che "la Lazio ci arriva bene, abbiamo fatto un buonissimo precampionato e lavorato fin dal 4 luglio pensando a questa partita".