Di Francesco, "Obiettivo partire bene"

ROMA, 12 AGO - "Partire alla grande, dare un'identità alla squadra, cercare di vincere le partite, che è quello che conta, portando entusiasmo intorno alla squadra. Siamo noi a trascinare tutto il sistema". Sono questi gli obiettivi di inizio stagione del tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, che ha risposto oggi alle domande dei tifosi via social. L'ex Sassuolo ha ribadito di essere "orgoglioso di allenare la Roma", ricordando che il ricordo più bello vissuto con la Roma da calciatore è lo scudetto vinto nel 2001: "Indimenticabile , anche se in quella stagione non fui protagonista per via di un lungo infortunio. È indelebile perché a Roma non ne abbiamo vinti tanti. Partecipare a una vittoria del genere da calciatore è indimenticabile".