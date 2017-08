Premier: Watford-Liverpool 3-3

ROMA, 12 AGO - Dopo i sette gol di ieri all'Emitates Stadium, ecco i sei di oggi a Vicarage Road, la 'tana' del Watford: contro il Liverpool, nell'anticipo della 1/a giornata di premier, finisce 3-3 con un finale al cardiopalma e gli Hornets che acciuffano il pari in pieno recupero. Una doccia fredda per gli uomini di Jurgen Klopp andati sotto due volte, prima per il gol di Okaka (8' pt) e Doucorè (32' pt) dopo il pari momentaneo di Manè (29'). I Reds sono stati bravi a capovolgere la situazione prima con Firmino (10' st su rigore) e poi con Salah (12' st), ma l'ex Napoli mette tutti d'accordo per il definitivo 3-3 al '94'.