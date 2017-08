Real: Zidane "Felice del rinnovo"

ROMA, 12 AGO - "Sì, sono felice, ma questo non significa niente. Posso firmare per dieci o venti anni, ma io so dove sono e qui si vive giorno per giorno". Così Zinedine Zidane ufficializza le indiscrezioni di As sul rinnovo per tre anni sulla panchina del Real Madrid. Intervenuto in conferenza alla vigilia del 'Clasico' col Barca al Camp Nou, il tecnico ha ricordato che "in questo lavoro ci sono sempre alti e bassi. Ora siamo in un momento buono e tutti ci apprezzano". Confessa che gli "sarebbe piaciuto di più giocare una partita unica, comunque stiamo tutti bene, fisicamente e mentalmente, tutti hanno voglia di giocare e questo è un bene, quindi dovrò scegliere. Cristiano è pronto e sta bene". Il tecnico avrà l'imbarazzo della scelta in avanti ma anticipa che vedere tutti insieme Isco e la BBC (Benzema-Bale-CR7) non è campata per aria: "Sono compatibili e possono giocare insieme". Si troverà di fronte un Barca privo di Neymar e Zidane non nasconde che la cosa gli fa piacere: "Non ci sono molti giocatori come Neymar".