Icardi: Cara Argentina darò tutto per te

ROMA, 12 AGO - "Mia cara Argentina, darò tutto per te": si conclude così un lungo post pubblicato su Instagram da Mauro Icardi chiamato dal ct dell'Albiceleste, Jorge Sampaoli per le prossime due partite di qualificazione ai Mondiali contro Uruguay e Venezuela. "Mia cara Argentina, oggi dopo 4 anni ci incontreremo di nuovo - esordisce l'attaccante dell'Inter -, l'ultima volta che ho indossato questi colori è stato in quel lontano 2013, quando ho realizzato il sogno di debuttare in nazionale a soli 20 anni. Dopo pochi passi nelle squadre minori, arrivò il momento atteso. Forse non non nel modo o nel momento migliore, ma l'orgoglio e la sensazione di rappresentare il mio paese erano qualcosa che non si può spiegare. Oggi, 4 anni dopo, ho questa bellissima notizia di poter di nuovo di indossare la maglia più bella del mondo, che rappresenta ciascuno di noi, gli argentini, la nostra Patria, il nostro Paese. E' per questo - conclude Icardi - che oggi dico grazie a tutti coloro che hanno avuto fiducia in me".