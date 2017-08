Supercoppa, rifinitura Juve a Vinovo

TORINO, 12 AGO - La Juventus ha sostenuto questa mattina, al Training Center di Vinovo, l'ultimo allenamento prima della partenza per Roma, dove domani sera affronterà la Lazio nella Supercoppa Italiana. La partenza nel pomeriggio, per il walk around allo Stadio Olimpico e, alle 18.20, la conferenza stampa di Allegri e Buffon.