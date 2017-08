Fiorentina-Parma anticipata alle 19

FIRENZE, 12 AGO - Cambio di orario per l'amichevole che la Fiorentina disputerà domani allo stadi dei Pini di Viareggio contro il Parma. Inizialmente avrebbe dovuto svolgersi alle 20,30, invece il calcio d'inizio è stato anticipato alle 19 come comunicato dalla stessa società organizzatrice. Tra i giocatori viola più attesi c'è il neo acquisto Valentin Eysseric che giovedì scorso ha esordito da titolare con un gol nel test contro la Pistoiese: il centrocampista francese arrivato dal Nizza ha scelto la maglia numero 10 (quella lasciata da Bernardeschi trasferitosi alla Juve) per la sua nuova avventura con la Fiorentina. Lo ha annunciato dal proprio profilo Facebook: "Dopo avere fatto la mia scelta i miei compagni di squadra mi hanno spiegato quanto questo numero sia importante per la Fiorentina: immensi giocatori come 'l’unico dieci” Antognoni, Rui Costa, Baggio e Mutu l'hanno portato qui. Farò tutto per onorarlo, onorare i giocatori che l’hanno indossato e rendere fieri i tifosi viola".