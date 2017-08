As, Zidane rinnova con Real fino al 2020

ROMA, 12 AGO - Non è ancora ufficiale ma Zinedine Zidane ha rinnovato fino al 2020 il contratto con il Real Madrid. E' quanto hanno rivelato fonti del club spagnolo campione d'Europa al quotidiano spagnolo As. Le stesse fonti precisano che l'annuncio verrà fatto probabilmente dopo la Supercoppa di Spagna, che vede il Real impegnato in una doppia sfida, domani e mercoledì, con il Barcellona. Il tecnico francese, che in 20 mesi alla guida del club merengue ha già vinto sei titoli (due Champions, due Supercoppe Europee, una Liga e un Mondiale per club) guadagnerà con il nuovo contratto quasi otto milioni di euro all'anno, rispetto ai 4,3 previsti da quello attuale.