C.Italia: goleada Torino, 7-1 al Trapani

TORINO, 11 AGO - Goleada del Torino, che nel terzo turno di Coppa Italia batte 7-1 il Trapani, formazione di Lega Pro. Troppo grande il divario di categoria, per impensierire i granata, in campo con le novità N'Koulou e Berenguer e con un Belotti, autore di una doppietta, già in forma campionato. Sotto lo sguardo interessato del ds rossonero Mirabelli, in tribuna al Grande Torino, il Gallo ha aperto le marcature al 13'. Dopo 5' i siciliani pareggiano con Fazio, sfruttando l'unica disattenzione dei padroni di casa. Per la squadra di Calori è l'unico lampo. Fazio di nuovo protagonista, ma in negativo, al 27', quando spedisce nella sua porta il tiro del solito Belotti. Tra i padroni di casa si mette in mostra anche Berenguer, che al 34' segna il 3-1. Il Gallo cala il poker al 39', poi è Obi (43') a segnare di testa dopo un ottimo inserimento in area. Nel secondo tempo calano i ritmi, ma la squadra di Mihajlovic passa altre due volte, con Falque (23') e De Silvestri (42').