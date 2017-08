'El general' Rincon è del Torino

TORINO, 11 AGO - "Il mio impegno non mancherà mai per ripagare tutto il Toro della stima. Non vedo l'ora di mettermi a disposizione dello staff tecnico e dei compagni, sono molto carico e pronto a dare il mio contributo". Prime parole da giocatore del Torino per Tomas Eduardo Rincon Hernandez. Il centrocampista venezuelano, soprannominato El General per il carisma, è stato prelevato dalla Juventus in prestito con obbligo di riscatto. A ufficializzare l'operazione è il sito internet del Toro. "Rincon è un centrocampista duttile e completo che alle qualità fisiche e tecniche abbina riconosciute doti di personalità - sottolinea il presidente del Torino, Urbano Cairo -: in campo è un trascinatore e un costante punto di riferimento per i compagni. Conosce bene le insidie della serie A, è un ragazzo ambizioso e determinato: anche questo lo aiuterà a essere subito parte integrante del nostro gruppo di lavoro''.