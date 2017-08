Khedira, lottiamo per tutti i titoli

TORINO, 11 AGO - "Lottare per tutti i titoli, in tutte le competizioni, in più a lungo possibile". Sami Khedira riassume così, su Instagram, gli obiettivi della Juventus per la stagione ormai alle porte. Domenica c'è la Lazio, "occasione per vincere il primo trofeo della stagione - osserva il centrocampista della Juventus -: la Supercoppa". Nel corso dell'estate alcuni compagni, da Bonucci a Dani Alves, se ne sono andati. "E' un peccato - commenta Khedira - ma chi è arrivato ha portato tanta qualità". E la bilancia, secondo il giocatore, pende dalla parte della Juventus. "Questa squadra - conclude - penso sia ancora migliorata rispetto all'anno scorso".