Coppa: Rastelli "Cagliari vuole vincere"

CAGLIARI, 11 AGO - In casa, ma a Torino: comincia in Piemonte, per l'indisponibilità del nuovo stadio in fase di realizzazione, la stagione 2017-2018 del Cagliari. Contro il Palermo in Coppa Italia, sabato all'Olimpico, i rossoblù hanno in mente un solo obiettivo: il passaggio di turno. "Abbiamo fatto un buon lavoro - ha detto il mister Massimo Rastelli - ci aspetta la prima verifica ufficiale contro una squadra di tutto rispetto. Vogliamo vincere perché ci permetterebbe di andare avanti in una competizione alla quale sia io che la società teniamo molto. Sarà importante partire col piede giusto". Non sono stati convocati Balzano e Salamon. Mancheranno anche Deiola, Rafael e Melchiorri. "Ho le idee abbastanza chiare per quanto riguarda la formazione - ha detto il tecnico - l'ultima settimana è stata importante: ho a disposizione un organico ricco, con diverse alternative di valore". Le prime indicazioni dopo le amichevoli con Crotone e Fenerbahce hanno soddisfatto l'allenatore.