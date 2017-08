Delneri, mia Udinese deve partire bene

UDINE, 11 AGO - "Cerchiamo di cominciare bene con la Coppa, di prendere atto che quanto fatto è buono, per poi proiettarci nella nostra dimensione più importante che è il campionato". E' il proposito del tecnico dell'Udinese Gigi Delneri, alla vigilia della prima gara ufficiale della stagione, domani sera in Coppa Italia con il Frosinone, che anticipa l'esordio in campionato il 20, sempre in casa, con il Chievo. "Il Frosinone non ha nulla da perdere - ha aggiunto Delneri - affronteranno la partita con piglio importante, dovremo prenderla con le molle e dimostrare che siamo una squadra in crescita. Per noi sarà poi di vitale importanza cominciare bene il campionato". Contro squadre che per l'Udinese in questo momento saranno forse più temibili delle cosiddette grandi. E nonostante le assenze, ultima quella legata all'infortunio di Widmer: "Non siamo impreparati. Dispiace per Widmer, vedremo se Wague o Angella possono sostituirlo. La rosa è buona, la società sa dove deve integrare con qualche acquisto per avere alternative".