Argentina: Icardi convocato, Higuain no

BUENOS AIRES, 11 AGO - Il ct Jorge Sampaoli chiama quattro argentini dalla serie A tra i giocatori convocati per il doppio impegno di qualificazione ai Mondiali contro Uruguay e Venezuela, ma non c'e' Gonzalo Higuain. Nella lista sono compresi l'interista Icardi e lo juventino Dybala, oltre al romanista Fazio, ma c'e' anche Lucas Biglia, per il quale oggi il Milan ha ufficializzato uno stop di 4 settimane. Nella lista, ci sono tra gli altri Messi, Aguero, Mascherano, Di Maria e Paredes. L'Argentina affrontera' l'Uruguay in trasferta il 31 agosto e il Venezuela in casa il 5 settembre; attualmente e' quinta del girone sudamericano, a 22 punti, e rischia se non recupera di dover fare lo spareggio per Russia 2018.