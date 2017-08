Atalanta: arriva de Roon

BERGAMO, 11 AGO - Ritorno a titolo definitivo all'Atalanta del centrocampista Marten de Roon che è stato ufficializzato sul sito web della società. Con una frase eloquente nel comunicato: "Certi amori non finiscono mai". Firmato un quadriennale a 750 mila euro a stagione. Il ventiseienne nazionale olandese, ceduto nell'estate del 2016 per 10 milioni di euro più 4 di bonus al "Boro" dove ha totalizzato 36 presenze e 5 reti (1 in F.A. Cup) fino a sabato scorso nella prima giornata di Championship a Wolverhampton, è costato al club nerazzurro 13 milioni più 2 di bonus. De Roon, nato a Zwijndrecht il 29 marzo 1991 e acquistato una prima volta due anni fa a 1 milione e mezzo di euro, ha precedenti in patria con Sparta Rotterdam ed Heerenveen, dove fu allenato da Marco van Basten tra 2012 e 2014 giocando anche 4 match in Europa League (1 gol), prima dell'annata del grande lancio (37 presenze e 2 reti, al Cittadella in Coppa Italia e al Palermo in campionato) sotto Edy Reja nel 2015/2016.