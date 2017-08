MILANO, 11 AGO - Gary Medel saluta l'Inter con un messaggio lasciato su Twitter. ''Lasciare l'Inter non è facile per me. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte di questi tre anni meravigliosi. Ai miei compagni di tante battaglie, agli allenatori, ai medici, ai fisioterapisti, ai magazzinieri, ai cuochi, e a tutte le persone che lavorano in questo meraviglioso club. Ai dirigenti, che mi sono stati sempre molto vicini. E soprattutto ai tifosi che mi mostrano tanto affetto! Buona fortuna per ciò che sta arrivando, vi seguirò sempre. Un abbraccio e forza Inter''. Il centrocampista cileno questa mattina ha firmato il suo contratto con il Besiktas.