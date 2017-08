Coutinho sollecita'transfer request

ROMA, 11 AGO - Philippe Coutinho vuole andarsene dal Liverpool e passare al Barcellona, nonostante la netta chiusura dei Reds a ogni ipotesi di trattativa. Così il brasiliano, secondo quanto riferiscono Bbc e Sky Sports, ha formalmente chiesto al suo attuale club un 'transfer request', via legale in Inghilterra per potersi liberare nonostante un contratto in essere. La situazione comunque non si sarebbe ancora sbloccata, anche se l'offerta presenta dal Barcellona al Liverpool per l'ex interista è stata di 100 milioni di euro.