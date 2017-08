Inter: Spalletti bacchetta Kondogbia

MILANO, 11 AGO - Luciano Spalletti bacchetta duramente Geoffrey Kondogbia che questa mattina non si è presentato agli allenamenti dell'Inter senza autorizzazione. ''Così non si può fare - le parole del tecnico prima di partire per Lecce dove domani l'Inter affronterà in amichevole il Betis Siviglia -, il ragazzo avrà dei ripensamenti. Vogliamo capire cosa gli è successo e al momento non pensiamo di rivolgerci al mercato per sostituirlo''. Spalletti ammette che Kondogbia aveva ''l'idea di cambiare aria'' e di ''avergli fatto qualche promessa'' per convincerlo a restare. ''Ma purtroppo - aggiunge Spalletti - qualcun altro gli ha fatto altre promesse. Ma le promesse vanno condivise e vanno fatte anche a noi. Due lire lo abbiamo pagato e non è che si possa regalarlo. Anche Murillo vuole andar via e il Valencia ha intavolato una trattativa con la società e hanno trovato un accordo. Per me Kondogbia è un giocatore importante, un giocatore forte e ci vuole un certo numero di centrocampisti per affrontare la stagione''.