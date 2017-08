Psg, Emery aspetta Mbappè

ROMA, 11 AGO - "Mbappé è un giocatore del Monaco, ora. Vediamo cosa succede nei prossimo giorni". Lo ha detto Unai Emery, tecnico basco del Paris Saint Germain, commentando il secondo affare-record in dirittura d'arrivo, dopo l'acquisto di Neymar. Intanto, dal Barcellonma e' arrivato il transfer per il brasiliano: "Aspettiamo che si completi l'iter - ha detto Emery in conferenza stampa a due giorni dalla trasferta in casa del Guingamp - ma se e' cosi', Neymar è pronto a esordire: vedremo domani se per tutti i 90' o per lo spezzone di partita di cui si sentira' capace". Neymar "si e' inserito rapidamente, dal punto di vista tecnico e umano", ha assicurato Emery, che ha anche parlato di Verratti e dei suoi problemi fisici: "E' al cento per cento".