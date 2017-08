Allegri, scudetto? 7 è un bel numero...

TORINO, 11 AGO - "Dico solo che il 7 è un bel numero. I ragazzi ormai hanno un dna vincente e soprattutto c'è una grande disciplina, ci sono delle regole da rispettare". Massimiliano Allegri non pone limiti per la sua Juventus, a caccia del settimo scudetto consecutivo nella stagione ormai alle porte. "Qualsiasi giocatore arrivi alla Juventus, se può dare otto, alla fine riesce a fare nove", aggiunge il tecnico bianconero in una intervista per i suoi 50 anni. "Andrea Agnelli? Il presidente è giovane, ma nonostante l'età ha grandi idee ed è bravo a miscelare la tradizione di una delle famiglie più importanti d'Italia assieme ai suoi progetti per l'estero - aggiunge Allegri -. Vuole far diventare la Juventus una delle società più grandi a livello mondiale".