Allegri, Bonucci? Nessuno ha colpa

TORINO, 11 AGO - "Leo sarebbe stato il futuro capitano della Juventus, un uomo spogliatoio che nel futuro avrebbe insegnato e trasmesso il dna bianconero". Massimiliano Allegri si dice "dispiaciuto" per l'addio di Bonucci alla Juventus. "Ha fatto una scelta e di questo non ne va fatta una colpa a nessuno: né a lui, né alla società e nemmeno all'allenatore", aggiunge il tecnico bianconero in una intervista a Premium Sport in occasione dei suoi cinquant'anni.