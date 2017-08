Inter, Kondogbia assente ingiustificato

MILANO, 11 AGO - Geoffrey Kondogbia non si è presentato oggi al centro sportivo ''Suning'' per sostenere l'ultimo allenamento con l'Inter prima della trasferta a Lecce per l'amichevole con il Betis Siviglia. Alla base della decisione del francese ci sarebbe la voglia di cambiare aria, con il Valencia che osserva interessato l'evolversi della situazione. L'Inter è irritata per il comportamento poco professionale del giocatore e non lo convocherà per la gara con il Betis. Kondogbia corre il forte rischio di un provvedimento disciplinare.