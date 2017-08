Morata,un solo errore e già mi criticano

ROMA, 11 AGO - "Ho giocato due spezzoni di amichevole, 15' di partita ufficiale e ho sbagliato un rigore: e qui in Inghilterra gia' mi massacrano": e' lo sfogo di Alvaro Morata con Marca. Il centravanti spagnolo, che Antonio Conte ha voluto al Chelsea, e' stato pagato 65 milioni di sterline al Real Madrid e sa che in Premier lo aspettano al varco. "E' il prezzo da pagare per un trasferimento cosi' - dice l'ex juventino, il cui errore dal dischetto contro l'Arsenal e' costato al Chelsea la Supercoppa - Ma non mi spaventa: anzi mi motiva ancora di piu'. Ora so meglio cosa si aspettano da me". Morata ha fissato anche l'obiettivo personale: "Punto a fare oltre 20 gol, ma non e' un'ossessione: anche per un centravanti, conta il risultato della squadra. Alla Juve, non sono mai andato oltre quella soglia di 20 ma ho vinto tutto, Champions a parte...".