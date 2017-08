Champions, a Napoli niente tifosi Nizza

NAPOLI, 11 AGO - La Prefettura di Napoli ha ufficializzato il divieto di vendita dei biglietti per i residenti in Francia del preliminare di Champions League Napoli-Nizza, che si giocherà il 16 agosto al San Paolo. La decisione è motivata con problemi di sicurezza. Nel provvedimento la Prefettura di Napoli fa riferimento alle preoccupazioni manifestate dalla Questura di Napoli per "l' accesa rivalità tra le tifoserie delle due squadre", che nell' estate 2015 sfociarono in incidenti in occasione dell' amichevole Nizza-Napoli. La Polizia ha parlato di "rinnovati segnali" che confermano la possibilità del ripetersi di "situazioni di criticità". Un timore- afferma la Questura di Napoli - "condiviso dalle Autorità francesi". A questo punto anche le Autorità francesi dovrebbero vietare la vendita dei biglietti per i tifosi del Napoli residenti in Campania per la gara di ritorno, che si giocherà il 22 agosto a Nizza.