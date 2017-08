Spinazzola a casa, 'no comment' Atalanta

BERGAMO, 11 AGO - Leonardo Spinazzola non è partito con i compagni alla volta di Valencia, dove alle 21:30 al "Mestalla" l'Atalanta affronterà i padroni di casa per il Trofeo Naranja. Il ventiquattrenne esterno sinistro di Foligno figurava regolarmente nei 23 convocati della vigilia, ma dopo un tamtam di voci in rete anche fonti interne alla società hanno confermato che non s'è imbarcato sul volo con squadra ed entourage. Anche in assenza di posizioni ufficiali, è verosimile che sull'assenza del giocatore abbiano pesato i rumors di calciomercato che lo danno vicino al rientro anticipato alla Juventus nonostante il prestito biennale.