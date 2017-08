Calcio: Liverpool, Coutinho è incedibile

ROMA, 11 AGO - Un comunicato di quattro righe per spegnere le speranze del Barcellona. Philippe Coutinho non si muove da Liverpool. E' stato lo stesso club inglese, con una nota pubblicata sul proprio sito, a togliere dal mercato il brasiliano sul quale i catalani erano pronti ad investire 100 milioni di euro per sostituire Neymar. "Vogliamo fare chiarezza per quanto riguarda la nostra posizione su un possibile trasferimento di Philippe Coutinho - vi si legge - La posizione definitiva del club è che nessuna offerta per Philippe sarà presa in considerazione e rimarrà un giocatore del Liverpool Football Club quando la finestra del mercato estivo si chiuderà".