Amichevoli: Pineto-Pescara 2-1

PINETO (TERAMO), 10 AGO - In una gara amichevole a Pineto, il Pescara è stato superato a sorpresa dalla formazione di casa, militante nel campionato nazionale di serie D, con il risultato di 2-1. Per la squadra di casa doppietta di Pezzotti, intervallata dalla rete del momentaneo pareggio di Benali per il Pescara su rigore. Zdenek Zeman, a 48 ore dall'impegno di Coppa Italia del Rigamonti di Brescia, ha lasciato spazio ad alcune seconde linee e a calciatori destinati ad essere ceduti a breve come Biraghi, Benali, Selasi e Memushaj. Pineto-Pescara è stata disputata di fronte a 800 spettatori circa, in una serata caldissima. In tribuna presente, fra gli altri, anche il commissario tecnico della Nazionale under 21 Gigi Di Biagio che in passato è stato giocatore di Zeman nel Foggia e nella Roma.