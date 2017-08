C.Italia: Baroni, Benevento vuol passare

BENEVENTO, 10 AGO - Prima conferenza stampa della nuova stagione per il tecnico del Benevento, Marco Baroni a due giorni dall'impegno di Coppa Italia con il Perugia. "Dalla partita - ha detto Baroni - mi attendo indicazioni importanti. Nonostante il caldo, il valore dell'avversario e la condizione fisica non ancora brillante, voglio passare il turno di Coppa e cominciare la stagione con il piede giusto". Per quanto riguarda aspettative e sensazioni in vista del campionato di serie A, il tecnico toscano mostra determinazione ed idee chiare: "Chi pensa che il Benevento alzerà le barricate si sbaglia di grosso. Ci sarà da soffrire ma la mia squadra non rinuncerà mai ad essere pericolosa e alla manovra". E sul capitolo mercato: "La rosa è a buon punto ma manca qualcosa. Abbiamo bisogno di un attaccante e di un esterno".